Jesse Damon ist seit den Axtzigern in der Hard Rock-Szene unterwegs und ist seinem Stil weitestgehend treu geblieben. Diese Hartnäckigkeit mündet nun in "Damon's Rage", welches am letzten Februartag 2020 erscheinen wird.

Quelle: GerMusica Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: jesse damon hardrock februar 2020 silent rage powermetalde