JETBONE: Neues Single und Video veröffentlicht!

Bevor die schwedischen Rocker am 20. April ihr zweites Langeisen "Come Out And Play" in die Läden wuchten, gibt es vorab schon den Titelsong als Single zu erwerben.

Wie wir seit dem Erstlingswerk "Magical Ride" wissen, versteht es JETBONE ganz hervorragend Songs zu komponieren, die sowohl den Nacken als auch das Tanzbein beanspruchen. Ebenso ist anzunehmen, dass die Jungspunde erneut für generationsübergreifendes Wohlfühl-Flair bei Rockmusikliebhabern unterschiedlichster Altersklassen sorgen werden.

Das Video zur Single lässt jedenfalls schon mal einiges vom Longplayer erwarten: https://www.youtube.com/watch?v=n3qWZQVQRCs&feature=youtu.be