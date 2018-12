JINJER mit neuer Single

Das Lied 'Dreadful Moments' stammt aus der am 11. Januar als CD, Vinyl und digital erscheinenden EP "Micro", die im Napalm Webstore bereits vorbestellt werden kann: Youtube.

JINJER wird mit SOILWORK und AMORPHIS auf Tour kommen:

11.01.19 DE - Oberhausen / Turbinenhalle 2

12.01.19 NL - Nijmegen / Doornroosje

13.01.19 DE - Hamburg / Markthalle

14.01.19 DK - Copenhagen / Amager Bio

15.01.19 SE - Stockholm / Fryshuset

16.01.19 NO - Oslo / Rockefeller Music Hall

18.01.19 DE - Hannover / Capitol

19.01.19 DE - Leipzig / Hellraiser

20.01.19 PL - Krakow / Klub Kwadrat

23.01.19 BG - Sofia / Universiada Hall

25.01.19 HU - Budapest / Barba Negra Music Club

26.01.19 AT - Wien / Ottakringer Brauerei

27.01.19 CZ - Zlín / Masters of Rock Café

28.01.19 SK - Bratislava / Majestic Music Club

29.01.19 DE - Berlin / Kesselhaus

30.01.19 DE - München / Backstage (Werk)

01.02.19 DE - Geiselwind / MusicHall

02.02.19 DE - Köln / Essigfabrik

03.02.19 BE - Antwerp / Trix Muziekcentrum

04.02.19 UK - London / Electric Ballroom

06.02.19 FR - Paris / Cabaret Sauvage

07.02.19 FR - Toulouse / Le Bikini

08.02.19 ES - Madrid / Mon

09.02.19 ES - Barcelona / Salamandra

10.02.19 FR - Lyon / Le Transbordeur

12.02.19 IT - Trezzo Sull'Adda / Live Music Club

13.02.19 DE - Wiesbaden / Schlachthof

14.02.19 DE - Saarbrücken / Garage

15.02.19 DE - Stuttgart / LKA Longhorn

16.02.19 CH - Pratteln / Z7