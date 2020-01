JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE: Neues Album wird leibhaftig vorgestellt

Der selbst ernannte Womanizer JOHN DIVA und seine THE ROCKETS OF LOVE werden am 04.09.2020 ihren zweite Platte "American Amadeus" bei Steamhammer/SPV herausbringen und das Ganze mit einer Headliner-Tournee im Herbst und Winter 2020 promoten. Tix hier.

03.09.2020 Hamburg - HeadCrash

04.09.2020 Köln - Luxor

05.09.2020 Bensheim - Musiktheater REX

05.11.2020 München - Strom

06.11.2020 Stuttgart - Universum

07.11.2020 Aschaffenburg - Colos-Saal 13.11.2020 Bremen - Aladin

14.11.2020 Berlin - Galaxy Club Berlin

20.11.2020 Isernhagen - Blues Garage

21.11.2020 Bochum - Zeche Bochum

11.12.2020 Osnabrück - Rosenhof

12.12.2020 Kiel - Orange Club

19.12.2020 Solingen - Cobra