Das vierte Album der Prog-Band wird erst am 22. Juni offiziell erscheinen, aber im bandeigenen Webshop kann das Scheibchen bereits vorbestellt werden. Alle Vorbesteller erhalten die Platte mit Autogrammen der Musiker. Außerdem wird die Band in Kürze auch für ein paar Gigs in Europa weilen:

21.06 - Zoetermeer, NL - De Boerderij (w/The Flower Kings)

22.06 - Valkenburg, NL - Midsummer Prog Festival

23.06 - Köln DE - Artheater

27.06 - London, UK - The Islington

28.06 - Paris, FR - Black Star Live Club