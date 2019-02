JORDAN RUDESS - Neue Scheibe + Lyric Video

Gerade eben erst ist "Distance Over Time" erschienen, das 14. Studioalbum der Progressive-Metal-Institution DREAM THEATER. Dass die Bandmitglieder gerne auf verschiedenen Hochzeiten tanzen und in diverse Projekte involviert sind, ist ja bekannt. Jordan Rudess. seines Zeichens Keyboarder und heimlicher zweiter Gitarrist bei DREAM THEATER wandelt mal wieder auf Solopfaden und veröffentlicht sein mit dem Namen "Wired For Madness" betiteltes Soloalbum am 19.04.2019 über Music Theory Recordings (Mascot Label Group).

Erhältlich wird das Ganze in allen gängigen Formaten (CD-Digipak, digital und 2-LP mit Downloadcode) sein. Ebenso konnte Jordan viele bekannte Gäste für die Scheibe gewinnen, neben seinen DREAM THEATER-Bandkollegen James LaBrie und John Petrucci geben sich außerdem außerdem die Drummer Marco Minnemann (THE ARISTOCRATS, THE SEA WITHIN), Rod Morgenstein (DIXIE DREGS, WINGER, THE JELLY JAM) und Elijah Wood (SHANIA TWAIN) die Ehre.

Als kleinen Vorgeschmack gibt es bereits einen ersten Track von dem Album zu hören: