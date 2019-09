KADAVAR erzählt etwas zur neuen Platte, Tourdaten

Das Album "The Dead Travel Fast" wird am 11 Oktober erscheinen. Mittlerweile gibt es frei Trailer dazu, die wir uns mal ansehen sollten. Hier ist Trailer 1, der sich mit dem Homestudio der Berliner beschäftigt: Youtube.

Trailer 2 beschäftigt sich mit der Entstehungsgeschichte des neuen Albums: Youtube.

Im dritten Trailer geht es um die Bonus-blu-ray "Heimathafen", die der Limited Edition beiliegen wrd: Youtube.

Sänger und Gitarrist Lupus dazu: "Der Gedanke, unsere Songs mit mehreren Musikern zu spielen, schwirrte schon lange in meinem Kopf rum. Viele Songs die wir über die Jahre geschrieben hatten, brauchten einfach noch eine 2. Gitarre oder eine Orgel. 10 Monate haben wir mit unseren Freunden an diesem Konzert gearbeitet. Es ist nicht das normale Kadavar Konzert, aber zeigt, dass man unsere Songs auch neu interpretieren und ihnen einen anderen Charakter geben kann. Eines der Highlights war für mich das Duet mit Laura Carbone, mit ihrer wahnsinns Stimme. So hatte ich mir den Song immer vorgestellt. Für mich ein wichtiges Projekt, sich nochmal durch alle 4 Alben zu kämfen und Songs einzustudieren, die wir seit deren Aufnahme nie wieder gespielt haben. Es hat sehr geholfen, um den richtigen Weg zu finden für unser neues Album!"

KADAVAR, Special Guests: HÄLLAS & PABST

06.11. SE Copenhagen Pumpehuset

07.11. NO Oslo Bla

08.11. SE Göteborg Brewhouse

09.11. SE Stockholm Debaser

10.11. DE Hannover Capitol

12.11. FR Lyon Le CCO

13.11. FR Nantes Le Stéréolux

14.11. FR Paris L'Alhambra

15.11. FR Bordeaux BT 59

16.11. ES Madrid Mon

17.11. ES Barcelona Razzmatazz 2

19.11. FR Strasbourg La Laiterie

20.11. DE Wiesbaden Schlachthof

21.11. DE Nürnberg Hirsch

22.11. DE München Backstage Werk

23.11. AT Wien Arena

24.11. DE Dresden Beatpol

25.11. BE Brussels Orangiere at Botanique

27.11. DE Stuttgart LKA Longhorn

28.11. DE Köln Essigfabrik

29.11. DE Hamburg Große Freiheit

30.11. DE Berlin Columbiahalle