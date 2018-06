KADAVAR gibt Tourdaten bekannt, Opener für OZZY

Die Retro-Rocker haben ihren Tourplan mit MONOLORD als Support bekannt gegeben, darunter sind auch zwei besondere Konzerte: Zum einen werden sie auf dem SCORPIONS Open Air in Ludwigsburg am 27. Juli spielen, zum anderen dürfen sie OZZY OSBOURNEs letzte Show in DEutschland in Oberhausen eröffnen. Hier sind alle Tourdaten:

28.06.2018 Oberhausen, Köings Pilsener Arena (Support Für OZZY OSBOURNE)

27.07.2018 Ludwigsburg, SCORPIONS OPEN AIR

25.10.2018 Dresden, Germany - Beatpol

26.10.2018 Magdeburg, Germany - Factory

27.10.2018 Berlin, Germany - Festsaal Kreuzberg

28.10.2018 Rostock, Germany - Peter Weiss Haus

30.10.2018 Aarhus, Denmark - Atlas

31.10.2018 Malmö, Sweden - KB

01.11.2018 Oslo, Norway - John Dee

02.11.2018 Gothenburg, Sweden - Sticky Fingers

03.11.2018 Weissenhäuser Strand, Germany - Metal Hammer Paradise

04.11.2018 Den Haag, Netherlands - Paard

06.11.2018 Angers, France - Le Chabada

07.11.2018 Toulouse, France - Le Metronome

08.11.2018 Bilbao, Spain - Santana 27

09.11.2018 Murcia, Spain - Garaje Beat Club

10.11.2018 Málaga, Spain - Paris 15

11.11.2018 Sevilla, Spain - Custom

14.11.2018 Six Fours Les Plages, France - Espace Malraux

17.11.2018 Eindhoven, Netherlands - Helldorado

18.11.2018 Groningen, Netherlands - Vera

20.11.2018 Bielefeld, Germany - Forum

21.11.2018 Kortrijk, Belgium - De Kreun

22.11.2018 Karlsruhe, Germany - Substage

23.11.2018 Leipzig, Germany - Conne Island

24.11.2018 Schweinfurt, Germany - Alter Stattbahnhof

25.11.2018 Neukirchen, Germany - Sägewerk

27.11.2018 Cham, Germany - La Cham

28.11.2018 München, Germany - Backstage

29.11.2018 Bochum, Germany - Zeche

30.11.2018 Saarbrücken, Germany - Garage

01.12.2018 Freiburg, Germany - Jazzhaus

06.12.2018 Frankfurt, Germany - Batschkapp

19.1.2019 Berlin, Germany - Funkhaus