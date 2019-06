KADAVAR hat einen Albumtrailer

"The Dead Travel Fast" sagt die Berliner Truppe, Hier kann man einen Eindruck davon erhalten, was sie damit meint: Youtube.

Die Tourdaten mit PABST im Herbst stehen bereits:

06.11. SE Copenhagen Pumpehuset

07.11. NO Oslo Bla

08.11. SE Göteborg Brewhouse

09.11. SE Stockholm Debaser

10.11. DE Hannover Capitol

12.11. FR Lyon Le CCO

13.11. FR Nantes Le Stéréolux

14.11. FR Paris L'Alhambra

15.11. FR Bordeaux BT 59

16.11. ES Madrid Mon

17.11. ES Barcelona Razzmatazz 2

19.11. FR Strasbourg La Laiterie

20.11. DE Wiesbaden Schlachthof

21.11. DE Nürnberg Hirsch

22.11. DE München Backstage Werk

23.11. AT Wien Arena

24.11. DE Dresden Beatpol

25.11. BE Brussels Orangiere at Botanique

27.11. DE Stuttgart LKA Longhorn

28.11. DE Köln Essigfabrik

29.11. DE Hamburg Große Freiheit

30.11. DE Berlin Columbiahalle