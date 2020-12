KALIDIA: Lyrik-Video zum Song 'The Lost Mariner' veröffentlicht

Die italienische Melodic-Metal-Band KALIDIA hat ein Lyrik-Video zum Song 'The Lost Mariner' veröffentlicht. Der Song stammt vom Album "Lies' Device". Dies ist das Debüt-Album der Band, welches im Jahr 2014 erschien. Das soll nun nochmals neu herausgebracht werden. Am 05.02.2020 erscheint es via Inner Wound Recordings.



Das Album wurde von Paolo Campitelli abgemischt, das neue Artwork stammt von Jan Yrlund (BATTLE BEAST, APOCALYPTICA, DELAIN).

Quelle: Against PR Redakteur: Swen Reuter Tags: kalidia the lost mariner lies device rerelease