KARG: Neuer Song und Tourdaten zum kommenden Album

KARG ist das Soloprojekt des HARAKIRI FOR THE SKY-Sängers J.J. (Michael V. Wahntraum). Am 7. Februar 2020 erscheint via AOP Records das neue Album "Traktat". Daraus wurde nun der Song 'Irgendjemand wartet immer' veröffentlicht.



Die komplette Tracklist liest sich so:

1. Irgendjemand wartet immer

2. Jahr ohne Sommer

3. Stolperkenotaphe

4. Alaska

5. Abgrunddialektik

6. Alles was wir geben mussten

7. Grabcholerik

8. Tod, wo bleibt dein Frieden?

9. Nichts als Schatten (Bonus Track // Bonnie Prince Billy Cover)



Im Anschluss an die Albumveröffentlichung geht es mit den Kollegen von ANCST, GROZA und FIRTAN auf Tour.



Folgende Termine stehen fest:

07.02.2020-Oberhausen - Helvete

08.02.2020-Erfurt - From Hell

09.02.2020-Hamburg - Bambi Galore

10.02.2020-Berlin - Nuke Club

11.02.2020-Nürnberg - Golden Nugget

