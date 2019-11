KATAKLYSM: Lyrik-Video und Tourdaten

Das Video ist zu dem Lied 'The Last Breath I'll Take Is Yours': Youtube.

Frontmann Maurizio Iacono bezieht Stellung: "The Last Breath I'll Take Is Yours' handelt davon, dass man sich der Gesellschaft gegenüber immer wieder aufs Neue beweisen muss. Die Welt zerstört weiterhin einfach alles und wartet ständig mit neuen Herausforderungen auf. Der Track spiegelt eine problemreiche Fahrt durch das Leben wider, an deren Ende man selbst das letzte Wort über ihren positiven oder negativen Ausgang hat. Gleichzeitig beschließen wir mit diesem Song die erfolgreiche Kampagne zu unserer aktuellen Platte "Meditations"."

In Kürze startet auch die "Headbanger's Ball Tour" mit KATAKLYSM, WHITECHAPEL, FLESHGOD APOCALYPSE und DYSCARNATE:

28.11. D Leipzig - Felsenkeller

29.11. SLO Bohinjska Bistrica - Winter Days Of Metal

30.11. CZ Zlín - Masters of Rock Café

01.12. D München - Backstage

02.12. D Stuttgart - LKA Longhorn

03.12. CH Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl

04.12. D Saarbrücken - Garage

05.12. UK London - Electric Ballroom

06.12. D Oberhausen - Ruhrpott Metal Meeting

07.12. D Geiselwind - Christmas Bash

08.12. NL Haarlem - Patronaat

09.12. D Hamburg - Große Freiheit 36

10.12. DK Aarhus - VoxHall

11.12. D Berlin - Huxleys Neue Welt

12.12. A Wien - Arena

13.12. D Ravensburg - OberschwabenKlub

14.12. D Wiesbaden - Schlachthof