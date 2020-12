KAT : Offizielles Video zu

Die Polen KAT haben ein neues Video zu dem Song 'The Last Convoy/Ostatni Tabor' veröffentlicht. Das Stück stammt vom am 30. Oktober über Pure Steel Records erschienenen Album "The Last Convoy".



Das Video könnt ihr hier sehen:







Quelle: Pure Steel Records Redakteur: Tommy Schmelz Tags: kat the last convoy the last convoyostatni tabor