KAT mit neuem Album

Die bereits seit 1981 bestehende polnische Kulttruppe KAT, veröffentlicht am 14. Juni via Pure Steel Records mit "Without Looking Back", ein nagelneues Studioalbum. Sowohl Cover als auch Tracklist gibt es jetzt schon zu beäugen.



TRACKLIST:

1. Black Night In My Chair

2. Poker

3. Medieval Fire

4. The Race For Life

5. Flying Fire

6. Wild

7. Walls Of Whispers

8. Let There be Fire

9. More

10. The Promised Land