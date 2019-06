KEEP IT TRUE 2020: Keine Vorverkaufstickets mehr für die Warm-Up-Show

Kein Wunder bei dem Line-up bestehend aus TIR, VULTURES VENGEANCE, SANHEDRIN und SLOUGH FEG. Am 23. April 2020 wird die Show in der Sporthalle Dittigheim starten und es wird eine geringe Anzahl Tickets an der Abendkasse für 10 Euro geben, aber da sollte man dann schon früh vor Ort sein.

Wir sehen uns im April 2020 in Lauda-Königshofen, Metaller!

