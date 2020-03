KEEP IT TRUE Festival: In der Schwebe

Nachdem das Ragnarök-Festival bereits abgesagt wurde und diverse Veranstaltungen nicht stattfinden, besteht natürlich auch seitens eines unserer Lieblingsfestivals in der Redaktion Unsicherheit: Wird das KEEP IT TRUE stattfinden können?

Die Frage kann momentan niemand wirklich beantworten. Das Land Baden-Württemberg hat gerade Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern untersagt, so wie zuvor auch schon Bayern. Darunter fällt natürlich auch das KIT. Da es keine zeitliche Beschränkung gibt, können die Veranstalter momentan überhaupt nichts tun als Abwarten. Es nützt also nichts, Panik zu schieben, ich bin sicher, Oli und Tarek werden sich eine Lösung überlegen, sobald die Situation klarer sein wird.

Hier die Mitteilung von Seiten des KIT im Original:

Hallo Freunde,

nachdem nun Fragen bzgl. KEEP IT TRUE und Corona Virus aufkommen. Heute wurde vom Bundesland Baden Württemberg beschlossen, dass ab heute alle Konzerte über 1000 Besucher untersagt sind, und das momentan unbefristet. Wir werden uns mit der Stadt Lauda Ende März über die aktuelle Situation besprechen. Momentan können wir gar nichts machen und nur darauf reagieren, was die zuständigen Ämter in Zukunft entscheiden. Bis dahin bitten wir um Geduld. Wir werden alles menschenmögliche tun, um das KIT am aktuellen Termin stattfinden zu lassen, aber dennoch zeitgleich an einem Plan B arbeiten. Wir werden euch auf unserer Facebook Seite auf dem Laufenden halten. Danke für euer Verständnis!

Metal On

Tarek + Oli

Genau, Metal on. Mehr geht zum aktuellen Zeitpunkt nicht, hören wir halt noch ein bisschen länger die CIRITH UNGOL-Diskographie auf Konserve. Gibt ja bald Nachschub dazu.