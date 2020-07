Das großartige Debütalbum "Timescape" von KENZINER aus dem Jahre 1998 wird am 28. August via PURE STEEL RECORDS erstmalig auf Doppelvinyl veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 14. August 2020. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren und insert auf Vinyl erscheinen.

Aus dem Presseinfo:

"KENZINER wollten 1998 mit ihrem Debüt "Timescape" und dessen famosen Prog Metal die Welt erobern. Als Inspirationsquelle dienten dem finnischen Gitarristen Jarno Keskinen natürlich Achtzigerjahre Gitarrenhexer wie Yngwie Malmsteen oder Chris Impellitteri. Als Sänger stand auf diesem Debüt und seinem Nachfolger (´The Prophecies´) der US-Amerikaner Stephen Fredrick vor, der später auch bei FIREWIND für Furore sorgen sollte, und als Produzent und Texter stand dem Team sogar Shredding-Legende David T. Chastain zur Seite. Mit dieser Mannesstärke bewegten sich diese neoklassischen Virtuosen umgehend auf einem Level mit den frühen SYMPHONY X und sind auch viele Jahre später in der Wiederveröffentlichung immer noch ein Erlebnis für Freunde des Neoclassical/Progressive Power Metal."