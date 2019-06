KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD: Schon wieder neues Album

Diese Australier werden mit "Infest The Rats" am 16.08.2019 ihr Album Nummer 15 in einer Spanne von 7 (!) Jahren veröffentlichen. Nach der verstörenden ersten Auskopplung kann sich nun Stück Zwei angesehen und angehört werden. Und sie scheinen die Ankündigung wahr gemacht zu haben, nunmehr ein Album zu erfinden, was deutlich mehr "Metal" ist.

Foto: (c) Flightless Records