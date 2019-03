KISSWORLD - The Best of KISS kommt, Tourdaten

Von den alten Showrockern kann man sicher nicht dauernd eine neue Studioscheibe erwarten, aber für eine neue Zusammenstellung alter Tracks reicht der Backkatalog allemal. Ob man nun allerdings eine weitere Best-Of-Scheibe braucht, die sich in der Trackliste nur geringfügig von früheren Compilations unterscheidet, steht auf einem anderen Blatt. In jedem Fall wird "Kissworld" am 29. März mit folgenden Liedern erscheinen:

1. Crazy Crazy Nights

2. Rock And Roll All Nite

3. I Was Made For Lovin' You

4. God Gave Rock 'N' Roll To You II

5. Detroit Rock City

6. Beth

7. Lick It Up

8. Heaven's On Fire

9. Tears Are Falling

10. Unholy

11. Hard Luck Woman

12. Psycho Circus

13. Shout It Out Loud

14. Calling Dr. Love

15. Christine Sixteen

16. Love Gun

17. Shandi

18. I'm A Legend Tonight

19. Modern Day Delilah

20. Hell Or Hallelujah

Als Vorbereitung auf die Live-Shows dürfte das aber ganz passend sein. Und dann ab zum Gig:

27. Mai 2019 – Leipzig; Messe Leipzig - Open Air

31. Mai 2019 – München; Königsplatz München

02. Juni 2019 – Essen; Stadion Essen

04. Juni 2019 – Berlin; Waldbühne Berlin

05. Juni 2019 – Hannove; EXPO Plaza

06. Juli 2019 – Iffezheim / Baden-Baden; Rennbahn Iffezheim / Baden-Baden