KORPIKLAANI mit einem Video zu einer weiteren Version von 'Bier Bier'

Die Finnen sind momentan auf der Tour mit TROLLFEST und TURISAS und lassen uns an einer weiteren Version des Liedes 'Beer Beer' ihrer gleichnamigen Bonus-CD der Touredition von "Kulkija" per Video teilhaben, das in diesem Fall mit Gerre von TANKARD eingezimmert wurde, der auch den deutschen Text dazu geschrieben hat: Youtube.

Gerre kommentiert: "Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir im Jahr 2009 mit KORPIKLAANI durch Finnland getourt sind und riesigen Spaß zusammen hatten! Genauso viel Spaß hatte ich jetzt auch, einen deutschen Text für ihren Kulthit zu schreiben und diesen mit unserem Soundengineer Gerd Lücking (Schlagzeuger von HOLY MOSES) aufzunehmen. Würde die Jungs gerne bald mal wieder auf ein, zwei Bier treffen."