Das brasialianische Death Metal-Trio KRISIUN schlägt wieder zu und veröffentlicht am 07.09.2018 das 11. Studioalbum "Scourge Of The Enthroned" via Century Media. Zum Song 'Demonic III' gibt's hier das Lyric-Video:

https://www.youtube.com/watch?v=TwE2X3h-zGA