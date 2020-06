KVELERTAK mit spezieller Live-Stream-Show

"Live at Amper Tone Studio" wird uns am 20. Juni ins Haus stehen. Die Norweger, die bereits im April eine Live-Show gestreamt haben, würden jetzt langsam in Richtung Festivals unterwegs sein, um ihr neues Album "Splid" zu bewerben. Geht aber bekanntlich nicht. Deswegen hat die Band für den 20. Juni das Amper Tone Studio gemietet und wird dort einen Live-Set spielen, aber mit einer eher spontanen Setliste. Due KVEELERTAK Game Show wird unter anderem ein Glücksrad enthalten, auf dem verschiedene Klassiker per Zufall ausgewählt werden sollen. Außerdem werden Wünsche angenommen und ein bisschen Q&A wird es auch geben. Ich muss zugeben, dass diese Live-Streams für Fans schon eine tolle Möglichkeit sind, die Band in einer eher intimen Umgebung kennen zu lernen. Coole Sache. Dafür kann man auch mal ein Ticket für ungefähr 9 Euro kaufen und am 20. Juni um 20:00 Uhr dabeisein auf Vierlive.

"Splid" sollte man aber wohl kennen, daher kann man hier seine Sammlungslücke schließen.