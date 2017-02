KYLES TOLONE: Debüt kommt im April

Für Freunde von BIFFY CLYRO, KINGS OF LEON oder HUNDRED REASONS gibt es bald auch frisches Futter aus deutschen Landen. Um genau zu sein ab dem 21. April, denn an diesem Tag werden die Göttinger Newcomer KYLES TOLONE ihr Debüt "Of Lovers & Ghosts" veröffentlichen.

Wer sich schon jetzt einen ersten Eindruck von der Musik des Vierers verschaffen möchte, der kann das mit dem Video zur Single 'World Outside' tun.

Quelle: Netinfect Redakteur: Tobias Dahs Tags: kyles tolone of lovers and ghosts