Keep It True 2019: CANDLEMASS und MIDNIGHT bestätigt

Füs kommende "Keep It True"-Festival in Königshofen ist der zweite Tagesheadliner bestätigt worden. Hierbei wird es sich um die schwedischen Doomkönige CANDLEMASS handeln, bei denen Originalsänger Johan Längqvist zurück ins Line-up gefunden hat, und möglicherweise wird man ja diese Wiedervereinigung nutzen, den Doomköpfen im Publikum das legendäre Debütalbum "Epicus Doomicus Metallicus" in Gänze zu präsentieren; im Headlinerslot ist ja dann immer noch genug Zeit für allerlei Perlen neueren Datums.



Ebenfalls neu im Billing ist die Kapuzenkameradschaft aus Ohio, die auf den Namen MIDNIGHT hört und sich der gepflegt angeschwärzten Speed-Metal-Meuchelei widmet und beim letzten Mal einen sehr guten Eindruck im Taubertal hinterlassen hat. Nachdem auch die Kollegen von SAVAGE MASTER aus dem Staate Kentucky zugegen sind, scheint das "Keep It True" heuer ein regelrechtes Kapuzinertreffen zu werden.



Zu guter Letzt tun die Veranstalter noch kund und zu wissen, dass das Festival inzwischen ausverkauft sei und daher - logisch - keine Karten mehr zu bekommen seien.

Das Billig des "Keep It True XXII", das in der Tauberfrankenhalle Lauda-Königshofen am 26. + 27.04.2019 stattfinden wird, sieht bisher wie folgt aus:



CANDLEMASS (SWE) - mit Originalsänger Johan Längqvist



A TRIBUTE TO MARK SHELTON - zahlreiche Musiker ehren den verstorbenen MANILLA ROAD-Gründer



ARIA (RUS)



SATAN (UK)



AGENT STEEL - mit John Cyriis



CULPRIT (USA)



CITIES (USA) - erste Europa-Show



TEXAS METAL LEGION (USA) - All-Star-Band



MIDNIGHT (USA)



SOLSTICE (UK)



SACRED RITE (USA) - erste Europa-Show



JUGGERNAUT (USA) - erste Europa-Show



SAVAGE MASTER (USA)



IDLE HANDS (USA)