Keep It True XXIII - erste Bands für 2020

Pünktlich zum heutigen Auftakt der 22. KIT-Auflage gibt es bereits die ersten Neuigkeiten fürs kommende Jahr: Das 23. "Keep It True"-Festival 2020 wird wie immer in der Tauberfranken-Halle in Königshofen stattfinden, und zwar am 24. und 25.04.2020, und im Rahmen der gestrigen Warm-up-Party wurden bereits die ersten Bands fürs kommende Jahr angekündigt.

CIRITH UNGOL wird, und das ist eine Premiere, an beiden Tagen der Headliner sein, jeweils mit komplett anderer Setlist. Am Freitag spielen die Kalifornier eine bisher geheime Setlist und am Samstag werden sie von Original-Bassist Flint begleitet und spielen die ersten drei Alben sowie seltene Tracks! Dem Chronisten hätte an sich schon dies genügt, um im siebten Metallerhimmel zu schweben, doch es sind noch mehr Pfeile im Köcher:

Daneben verspricht das KIT im nächsten Jahr eine kräftige japanische Schlagseite. Neben Japans Metal-Flaggschiff LOUDNESS mit einer reinrassigen Achtziger-Setlist, stehen auch Auftritte von METALUCIFER, SABBAT und erstmals überhaupt außerhalb Japans von GENOCIDE NIPPON an.



Doch auch an der US-Metal-Front wird nicht gespart, und zwar in allerlei Schattierungen: Nach langen Jahren in der Versenkung geben sich die Bay-Area-Thrasher HEATHEN mal wieder die Ehre, dazu die Epiker von VISIGOTH und - erstmals überaupt in Europa - auch die klassischen US-Metaller REALM.



"Kein KIT ohne NWoBHM", so sagen die Veranstalter, und deshalb ist mit TRESPASS auch schon ein besonderer Leckerbissen britischen Stahls bestätigt, der unlängst mit einem starken neuen Album über den Kanal geschippert war. Als letzte bisher bestätigte Band wartet sodann noch junger deutscher Speed Metal aus dem Hause VULTURE.



Tauberfrankenhalle Lauda-Königshofen

24. + 25. April 2020