Das Label Folc Records hat einen Sampler zusammengestellt, den man für 7 Euro digital über die Bandcamp-Seite des Labels erwerben kann. Die Bands wurden gebeten, etwas für de Sample rzur Verfügug zu stellen, und so ist ein Mix aus alten, neuen und sogar unveröffentlichten Stücke entstanden, dessen Erlöse dem spanischen Gesundheitssystem über die Initiative "Music For Gloves" zugute kommen.

Hier ist die Trackliste:

1. Mudhoney – Ritzville

2. POWERSOLO – B.R.O.W.N.

3. Los Coyote Men – Can She Cook?

4. Thee Blind Crows – No Money

5. The Midnight Kings – Antrona Girl

6. Dan Wilson and The Counterfactuals – 20 Greatest Hits

8. La Perra Blanco Trio – Misery

9. MFC Chicken – Waste of Space

10. Blue Moon Marquee – As I Lay Dying

11. Terbutalina – Está Vostede Aquí

12. Greasy Grizzly – Quiero Ser negro

13. Thee Cha Cha Chas – Worried Sick

14. The Continental Quilts –Come On

15. Ben Vaughn QUINTET – I’m Just Saying

16. HIPBONE SLIM with SLIM CYDER – Jibber Jabber

17. Juanjo Zamorano – Haz el Favor

18. Peralta & Sid Griffin – Older Guys

19. Los Deltonos – Ahora

20. Billy Bremner’S ROCKFILES – Born Fighter

21. Familia Caamagno – Un Día Espectacular

22. The Breadmakers – Magic Touch

23. King Salami and the Cumberland 3 – The Pulpo Dance

24. HIPBONE SLIM AND HIS CROWN TOPPERS – Throw a Stone, Hide Your hand

25. Dr. Maha’s Miracle Tonic – Boogie Mama

26. The Northagirres – LaLaLa LaLa LaLaLaLa LaLaLa

27. Lie Detectors – Me Gusta la Calle

28. Hendrik Röver y LOS MÍTICOS GT’S – Luego (No Es Ninguna Hora)

29. Radio Explosion – En la Cuerda Floja

30. SEÑOR NO – Caramelo Relaja

31. El Gobierno – Tú Eres Quien

32. The Oddballs – Desperate (alt version)

33. Pablo SOLO – Thank you

33 Lieder für 7 Euro? Noch dazu mit einer Band, die KING SALAMI heißt? Was gibt es da zu überlegen?