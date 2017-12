LAKE: Tourdaten 2018

Die deutsche Westcoast-Band LAKE wird - frei nach STEELY DAN - 2018 auf ihre "Reelin' in the Years"-Tour gehen. Die Gruppe um die Gründungsmitglieder Alex Conti und Ian Cussick wird an folgenden Terminen im kommenden Jahr zu sehen sein:



26.01. Bocholt, Alte Molkerei

27.01. Melle-Buer, Kulturwerkstatt

23.02. Metzingen-Glems, Hirsch

24.02. Kirchheim-Teck, Bastion

25.02. Habach, Village

26.05. Ahrensburg, Parkhotel

02.06. Koblenz, Café Hahn

21.07. Bad Münder, Rockzelt Camp Balu

