LANCE KING ist wieder da und zeigt mit dem Finger

Kent jemand noch Lance King? Der hat das Label Nightmare Records gegründet und außerdem bei PYRAMAZE, BALANCE OF POWER, AVIAN, GEMINI gejodelt. Ein ganz großartiger Sänger, ich mag vor allem die Scheiben mit BALANCE OF POWER, deshalb ist es schön, dass er wieder zuschlägt. Hier ist der Song 'Pointing Fingers' von dem Album "ReProgram", dass am 29. März erscheinen wird: Youtube.

Übrigens werden als Gäste Kim Oleson (ANUBIS GATE), Markus Sigfridsson (DARKWATER), Matthias IA Eklundh (FREAK KITCHEN) und Fred Columbo (SPHERIC UNIVERSE EXPERIENCE) mit von der Partie sein! Vorbestellungen nimmt Amazon entgegen.