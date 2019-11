LARES: Bald gibt es Nachschlag

Die Berliner Band, die 2017 in Eigeninitiative ein famoses Debüt hinlegte, wird in Kürze ein weiteres Album auflegen. Möglich ist das, weil das Quartett beim Qualitätslabel Argonauta Records untergeschlüpft ist, die als stilsichere Experten für die Bereiche Sludge, Stoner und Psychedelic in all seinen Formen garantieren.

Hier das Debüt von LARES:

Foto: (c) mit freundlicher Genehmigung von All Noir