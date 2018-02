LAST DAYS OF EDEN bringen

So heißt das am 23. März erscheinende zweite Album der spanischen Folk-Metal-Truppe, die und über Pride And Joy Music erreichen wird. Hier ist die Trackliste des Albums:

01. Forevermore

02. The Roots Of Life

03. The Wanderer

04. Dead Man’s Tale

05. The Storyteller

06. Falling In The Deep

07. Aedea’s Daughter

08. A Siren’s Song

09. Heading For The Sun

10. Romeo & Julian

11. 7 Years Of Madness