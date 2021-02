LAZULI: Neues Album ohne Strom

Die französischen Edelprogger haben sich selbst den Saft abgedreht und veröffentlichen am 16. März unter dem Titel "Dénudé" ein Unplugged-Album mit neuen Versionen von Liedern der bisherigen acht Studioalben der Band. Das Veröffentlichungsdatum ist auch nicht zufällig gewählt, denn am 16. März wird es genau ein Jahr her sein, dass LAZULI das letzte Konzert gespielt hat, ein Jahr, dass die Band für die Aufnahme dieser neuen Versionen nutzte. Wir sind gespannt! (Na ja, oder zumindest ich).

Quelle: Just For Kicks Redakteur: Frank Jaeger Tags: lazuli dnud denude unplugged