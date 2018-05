LEAH: Crowdfunding für neues Album

Die kanadische Symphonic Rock und Celtic Metal Sängerin LEAH hat ein Crowdfunding für ihr neues Album "The Quest" gestartet. Auf Indiegogo kann man zwischen verschiedenen Perks wählen und so die Kampagne unterstützen.



In folgendem Video stellt LEAH das Album und dessen Entstehungsgeschichte vor.





