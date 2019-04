LEATHER auf Vinyl

Das Album "Shock Waves: 30 Years Heavy" der Rockröhre Leather Leone, die wir alle bei CHASTAIN begeistert gefeiert haben, wird am 14. Juni von Pure Steel als limitierte Edition von 300 Exemplaren als schwarzes Vinyl erscheinen und diese Lieder enthalten:

Seite A

1. All Your Neon

2. The Battlefield Of Life

3. Shock Waves

4. In A Dream

5. Something In This Life

Seite B

6. Diamonds Are For Real

7. It's Still In Your Eyes

8. Catastrophic Heaven

9. No Place Called Home

10. Diamonds Are For Real (Demo, Bonustrack)

11. Catastrophic Heaven (Live, Bonustrack)