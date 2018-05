Die im letzten Oktober in der Originalausgabe mit dem Titel "All The Albums, All The Songs" aufgelegte, detailreiche Aufarbeitung des Repertoires (wir sprechen hier von insgesamt 81 Songs, die der Kanadier Martin Popoff regelrecht seziert und analysiert hat) der britischen Rock-Ikone LED ZEPPELIN erscheint Ende Mai nun auch in deutscher Fassung.

Da sich 2018 ja auch die Bandgründung zum 50. Mal wiederholen würde, bietet sich dieses Jubiläum geradezu an um sich an eine ausgiebige Retrospektive auf das Werk und Wirken der Herren Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones und John Bonham heranzuwagen. Und was eignet sich dazu besser ein chronologische Abhandlung der leider nur sehr kruzen Existenz der Band wie eben "Musik und Mythos".

Auf 256 Seiten erfährt der Leser aber nicht nur alles zu den einzelnen Tracks, auch optisch bekommt man einiges geboten:

Neben den Plattencovern am Beginn der jeweiligen Kapitel gibt es obendrein auch noch diverse Abbildungen von Konzertpostern, Labels, Single-Covern und anderen Sammlerstücken zu sehen, aber auch eine Menge an sorgsam ausgewähltem, zum Teil bislang unveröffentlichtem Fotomaterial.

Hier noch die Eckdaten des Buches, das im Hannibal Verlag erscheint:

Martin Popoff

Led Zeppelin - Musik und Mythos

Hardcover, 24,6 x 19 cm, 256 Seiten

ISBN 978-3-85445-640-7

€ 25,00

VÖ: Ende Mai 2018