LED ZEPPELIN: Rock Classics-Sonderheft ab Mittwoch im Zeitschriftenhandel

Das 50. Gründungsjubiläum von LED ZEPPELIN wurde in diesem Jahr bereits mehrfach gefeiert. Auch die Kollegen vom SLAM Magazin widmen den Herren Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones und John Bonham ihre geschätzte Aufmerksamkeit und wuchten am Mittwoch (26.9.) die 23. Ausgabe ihrer "Rock Classics"-Sonderheft-Reihe in die Läden.

Das 100 Seite starke Heft enthält exklusive Interviews, reichlich Fotomaterial, einen Diskographie-Überblick sowie eine gesonderte Rubrik zum Thema Sammlerstücke wird für € 9,90 über die Ladentische wandern.