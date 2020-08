LETHAL: Gitarrist Dell Hull erleidet Schlaganfall

Kommentieren

Wie unsere Freunde des Up The Hammers Festivals gerade auf Facebook mitteilten, hat Dell Hull, Gitarrist der US Prog Power Kultband LETHAL und des Nebenprojekts OPEN BURN einen Schlaganfall erlitten und befindet sich in ärztlicher Behandlung. Wir wünschen Dell eine baldige und vollständige Genesung!