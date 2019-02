Die New Yorker werden uns im Herbst mit "The Sound Of Fall" beehren und haben sich dazu mit der Produzentin Sylvia Massy zusammenetan, die auch schon für TOOL tätig war, um den Nachfolger der 2017er Werkes "A Place Where There's No More Pain" einzutüten. Ich finde ja Mina Caputos Stimme total großartig und bin LOA-Fan seit 93, ich hoffe, das wird nicht zu verkopft. Wird es TOOL-Einflüsse bei LIFE OF AGONY geben? Wir werden sehen, wie Massy das zusammenbringt.



