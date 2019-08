LIFE OF AGONY live und mit neuem Album, erstes Video

Die US Band, deren brillante Frontdame Mina Caputo eine der großartigsten Stimmen im Rockgeschäft hat, wird uns im Herbst besuchen und sicher sowohl ihre Crossover-Frühphase und die Brillante spätere Rockzeit zu einem mitreißenden Konzert mischen:

02.11. Düsseldorf (DE) Zakk

06.11. Hannover (DE)Musikzentrum

09.11. Stuttgart (DE) Juz Hallschlag

17.11. Münster (DE) Sputnikhalle

Vorher wird noch am 11. Oktober "The Sound Of Scars" üner Napalm Records erscheinen. Hier ist der Titelsong: Youtube.