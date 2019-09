LIKE LOVERS auf Tour

Die Band, deren Musik mir wirklich schwerfällt zu kategorisieren, hat mit "Everything All The Time Forever" ein interessantes Debütalbum veröffentlicht, das sie nun auch auf die Straße bringen will:

2019:

09.10.19 Frankfurt a.M., The Cave

11.10.19 Luxemburg, De Gudde Wellen

12.10.19 Nürnberg, Nürnberg Pop Festival

13.10.19 Mannheim, Peer 23

14.10.19 München, Heppel & Ettlich

16.10.19 Jena, Trafo

17.10.19 Berlin, Badehaus

18.10.19 Hamburg, Hebebühne

19.10.19 Moers, Bollwerk 107



2020:

28.01.2020 Darmstadt, Schlosskeller

29.01.2020 Stuttgart, Juha-West

30.01.2020 Nürnberg, Club Stereo

31.01.2020 Göttingen, Nörgelbuff

01.02.2020 Celle, MS Loretta

03.02.2020 Würzburg, Cairo

04.02.2020 Mainz, Schon Schön

05.02.2020 Neunkirchen, Stummsche Reithalle

Hier ist ein kleiner Einblick in die Soundwelt der Franken: Youtube.