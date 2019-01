LILIAC: Das Debütalbum der fünf hochtalentierten Geschwister erscheint am 25. Januar

LILIAC sind fünf hochtalentierte Geschwister, drei Jungs und zwei Mädels, gebürtig in Rumänien mit aktuellem Wohnsitz in Los Angeles. Sie spielen klassischen Metal/ Hard Rock alter Schule im Stile von IRON MAIDEN, DIO und veröffentlichen am 25. Januar ihr erstes Album mit dem Titel "Chain Of Thorns". Mir hat es das Quintett sehr angetan, weshalb ich euch deren Video-Clip zum Titelsong und ein Track By Track Video zum Album hier vorstellen möchte. Käuflich erwerbbar ist "Chain Of Thorns" über die bandeigene Homepage www.liliacband.com. Des Weiteren verfügt die Band über einen eigenen Youtube-Channel, auf dem ihr euch coole Coverversionen von DIO, METALLICA, IRON MAIDEN, OZZY OSBOURNE und anderen ansehen könnt.

Hier seht ihr den Video-Clip zu 'Chain Of Thorns' Youtube

Hier gibt es ein 'Track By Track' Video der Geschwister Youtube