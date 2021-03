Am 21.05.2021 erscheint via Universal ein Live-Album von LINDEMANN namens "Live in Moscow". Die Aufzeichnung vom 15.03.2021 aus dem Moskauer VTB Arena ist eines der letzten Konzerte des Duos. Dies lag zum einen an dem damaligen Pandemie-Geschehen, und zum anderen daran, dass sich die beiden Musiker Till Lindemann und Peter Tägtgren im Laufe des vergangenen Jahres getrennt haben.



Das Werk erscheint in fünf physischen Konfigurationen mit drei verschiedenen Coverartworks in der Ästhetik des sozialistischen Realismus. Die Fans können zwischen Doppel-LP-Editionen in schwarzem oder rotem Vinyl wählen sowie zwischen einer DVD, Blu-ray oder einer Special Edition Variante mit CD + Blu-ray in Hardcover Digibook Format samt 40-Seiten Booklet. Besonderes für die Fans dürfe hierbei die weltweit auf 4.000 Exemplare limitierte und nummerierte Super Deluxe Box sein, die zusätzlich zur Special Edition zwei tragbare Masken mit den Gesichtern von Till Lindemann und Peter Tägtgren, fünf Kunstdrucke und ein Authentizitäts-zertifikat enthält. "Live in Moscow" erscheint ebenfalls digital.



Die Tracklist liest sich so:

Skills In Pills

Lady Boy

Fat

Frau & Mann

Ich Weiß Es Nicht

Allesfresser

Knebel

Home Sweet Home

Cowboy

Golden Shower

Blut

Platz Eins

Praise Abort

Fish On

Ach So Gern

Gummi

Steh Auf

