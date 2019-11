LIONHEART hat eine neue Single, Tourdaten

Es handelt sich dabei natürlich um die US-amerikanische Band dieses Namens, die sich im Harcore tummelt, wie das aktuelle Lied 'Born Feet First' beweits: Youtube.

Das Lied stammt von "Valley Of Death", das hier bestellbar ist. So gewappnet kann man dann auch gleich live dabei sein:

LIONHEART mit DEEZ NUTS, KUBLAI KAHN, OBEY THE BRAVE, FALLBRAWL

07.11. NL Haarlem, Patronaat

08.11. DE Hamburg, Gruenspan

09.11. BE Hasselt, Muziekodroom

10.11. FR Lyon, CCO

11.11. FR Paris, Gibus

12.11. CH Zürich, Dynamo

13.11. DE Karlsruhe, Substage

14.11. DE Berlin, SO36

15.11. DE München, Backstage

16.11. DE Köln, Palladium*

17.11. DE Hannover, Faust

18.11. CZ Prag, Meet Factory

19.11. HU Budapest, Dürer Kert

20.11. AT Wien, Flex

21.11. DE Nürnberg, Z-Bau

22.11. DE Wiesbaden, Schlachthof

23.11. DE Leipzig, Haus Auensee*

(* LIONHEART only, w/ STICK TO YOUR GUNS)