LIONHEART ist bei Metalville

Die Rede ist von den Briten um ex-IRON MAIDEN-Gitarristen Dennis Stratton, die nun ein neues Zuhause gefunden haben. Nach zwei Alben und einer Compilation, nämlich Hot Tonight (1984), Unearthed - Raiders of the Lost Archives (1999) und Second Nature (2017), soll nun endlich ein weiteres Studiowerk folgen. Mit im Team sind Steve Mann (Michael Schenker), Rocky Newton (McAuley Schenker Group), Clive Edwards (UFO, Wild Horses, Uli Roth) und Lee Small (Shy, Phenomena). Na, was soll denn da schief gehen?



Quelle: Flying Dolphin Redakteur: Frank Jaeger Tags: lionheart iron maiden dennis stratton