LIQUID TENSION EXPERIMENT zeigt erste Single 'The Passage Of Time'!

Wie berichtet, veröffentlicht die intrumentale Prog-Supergroup LIQUID TENSION EXPERIMENT (Jordan Rudess (Keyboard) & John Petrucci (Gitarre) von DREAM THEATER, Mike Portony (Schlagzeug) u.a. von TRANSATLANTIC, SONS OF APOLLO, ex-DREAM THEATER und Tony Levin (Bass) von KING CRIMSON und PETER GABRIEL) am 26.03.2021 via InsideOutMusic das neue Album "Liquid Tension Experiment 3". Nun gibt es mit 'Passage Of Time' den ersten Höreindruck inklusive Video:

https://www.youtube.com/watch?v=jWP4JLUxiqY

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Hypersonic (8:22)

02. Beating The Odds (6:09)

03. Liquid Evolution (3:23)

04. The Passage Of Time (7:32)

05. Chris & Kevin's Amazing Odyssey (5:04)

06. Rhapsody In Blue (13:16)

07. Shades Of Hope (4:42)

08. Key To The Imagination (13:14)