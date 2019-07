LORDS OF THE TRIDENT: Neues Video und Album Preorder

Die Madison Metaller LORDS OF THE TRIDENT haben soeben ein neues Video für den Song 'The Gatekeeper' veröffentlicht, der auf dem Album "Shadows From The Past" zu finden ist, welches am 26.07.2019 von Rafchild Records in Europa mit 2 exklusiven Bonustracks wiederveröffentlicht wird. Das Video kann hier auf Youtube bewundert werden. Außerdem kann man das Album nun auf Bandcamp vorbestellen, die Auslieferung erfolgt dann sobald die CDs beim Label ankommen, also eventuell schon vor dem 26.07. Dort kann man auch das gesamte Album streamen und sich so ein Bild davon machen, was die "Most Metal Band" so zu bieten hat. Zur Vorbestellung geht es hier.

In Kürze sollen dann auch die ersten Daten der ersten Europatour der Lords bekanntgegeben werden, die wir dann natürlich auch hier verbreiten werden.

Quelle: Rafchild Records Redakteur: Raphael Päbst Tags: lords of the trident shadows from the past the gatekeeper rafchild records