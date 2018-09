Der Schlagzeuger der Metalheads LORDS OF THE TRIDENT präsentiert bei geargods.net ein Drum-Playthrough-Video zum Lied 'Reaper's Hourglass'. Die Nummer ist vom aktuellen Album "Shadows From The Past".

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: lords of the trident reapers hourglass video clip