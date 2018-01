Die japanischen Metalurgesteine werden am 26. Januar ihr neues Album "Rise To Glory" veröffeentlichen. Neue Alben machen die Herren regelmäßig, doch sind sie meist in Europa schwer zu bekommen. Ich hoffe, das wird mit den neuen Werk, von dem 'I'm Still Alive' stammt, anders sein: Youtube.

