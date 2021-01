LOVE AND DEATH: Brian Welch tut, was er kann

Der Gitarrist von KORN Brian Welch hat schon einige Jahre eine zweite Band am Laufen, die aber nicht von ungefähr im Schatten der Überband KORN mitschwimmt. Bei Earache Records wird am 12.02.2021 ein neues Album erscheinen, was den Namen "Perfectly Preserved" tragen wird.

