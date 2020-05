LUFEH findet den Weg durch fallendes Gepäck

Die Prog-Metal-Band LUFEH, die aus US-amerikanischen und brasilianischen Mitgliedern besteht, hat bei YouTube ein Video zu 'Find My Way' aus dem aktuellen Album "Luggage Falling Down" veröffentlicht.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: lufeh find my way luggage falling down