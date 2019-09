Larry Wallis, Ur-Gitarrist von MOTÖRHEAD, gestorben

Am 19. September ist der Gitarrist Larry Wallis im Alter von 70 Jahren gestorben. Wallis war langjähriges Mitglied der PINK FAIRIES. Für uns am relevantesten dürfte seine Zeit als erster Gitarrist von MOTÖRHEAD sein. Er war an den ersten Aufnahmen der Band beteiligt, die 1979 unter dem Titel "On Parole" veröffentlicht wurden. Aber schon vor Erscheinen des ersten offiziellen Albums "Motörhead" hatte er die Gruppe schon wieder verlassen.



Die Todesursache ist noch nicht bekannt.





Quelle: https://www.nme.com/news/music/motorheads-original-guitarist-larry-wallis-died-2549936 Redakteur: Stefan Kayser Tags: larry wallis motÖrhead gestorben 2019 on parole pink fairies